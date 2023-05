CERVETERI - Ancora un incidente stradale in via Zambra a Cerveteri. A scontrarsi due auto, una Fiat Punto e una Fiat Tipo su cui viaggiavano, in una una donna, nell’altra una mamma e la figlia di tre anni. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale etrusca, uno dei due veicoli non si sarebbe fermato allo stop.

Forte l'impatto che ha causato il ribaltamento, su di un lato, dei due veicoli. Parte anteriore quasi completamente distrutta per l'altra auto coinvolta nello scontro. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118.

Ad avere la peggio, la piccola di 3 anni.

Per lei si è reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza e il trasporto d'urgenza in un ospedale romano, in codice rosso. Ferite anche le due donne di 42 e 57 anni trasportate in ambulanza in ospedale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA