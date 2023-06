CERVETERI – Ancora un incidente stradale sulla statale Aurelia. A essere coinvolte, nei pressi di Furbara, due auto di media cilindrata. I due veicoli sono finiti fuori strada. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno aiutato gli occupanti dei due veicoli coinvolti, ad uscire dall’abitacolo, per affidarli alle cure dei sanitari del 118. Tutti gli occupanti per fortuna sarebbero usciti illesi dall’impatto. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale etrusca.

I vigili del fuoco della Bonifazi, hanno subito provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada, riaprendola al traffico.