CERVETERI – È stato chiuso al transito, attorno alle 10.45, tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso la SS1 Aurelia dell’autostrada A12 a seguito di uno schianto tra un furgone ed una bisarca, avvenuto al km 28.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in aumento all'uscita obbligatoria di Cerveteri, verso la SS1 Aurelia. Agli utenti diretti verso nord si consiglia di anticipare l'uscita a Torrimpietra, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Santa Severa.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale: due le persone rimaste ferite, trasportate in ospedale.