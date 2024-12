Non ce l’ha fatta il 25enne che lunedì scorso si è scontrato con un’auto mentre era in sella alla sua bici ad Acquapendente. E’ morto in seguito alle ferite dell’incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Lo scontro è avvenuto la mattina del 24 giugno in località Casino del seminario.

Stando a quanto ricostruito, il giovane si è scontrato con un’auto guidata da un 60enne di Onano che è rimasto illeso.

L’impatto è stato violento e le condizioni del 25enne sono apparse subito gravissime. Soccorso infatti da 118, è stato poi trasportato d’urgenza con l’eliambulanza e trasportato al policlinico Gemelli di Roma dove è deceduto nella giornata di venerdì.

Originario del Bangladesh, viveva ad Acquapendente viveva in un centro di accoglienza. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia.