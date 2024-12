CERVETERI – Violento scontro ieri tra via Giordano e via Doganale, nei pressi della frazione Valcanneto. Fortunatamente nessuno dei due conducenti, uomini, hanno riportato serie conseguenze ma c’è voluto parecchio tempo prima di far tornare alla normalità la circolazione stradale. Per accertamenti entrambi sono finiti in ospedale. L’incidente è avvenuto tra una Fiat Panda e un furgone che si stava immettendo sulla Doganale in direzione della statale Aurelia.

Sul posto, oltre alle ambulanze e ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia municipale guidata dal comandante Cinzia Luchetti a cui spetta ora ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Tanti, troppi ne sono avvenuti su questa arteria provinciale, anche mortali. Residenti e comitati di zona in queste ore sono tornati alla carica invocando l’installazione di dossi o dissuasori di velocità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA