Un ciclista è stato investito oggi da un’auto ed è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la Verentana tra Marta e Capodimonte.

Sono ancora in corso d’accertamento le cause dello scontro. Nell’impatto con la vettura, il ciclista - come detto - è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale in eliambulanza.

Secondo quanto si è potuto apprendere, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capodimonte per i rilievi del caso.