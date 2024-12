CERVETERI – Due auto si scontrano all’imbocco per la Roma-Civitavecchia. È l’ennesimo incidente sulla via Settevene Palo a pochi metri dallo svincolo per l’A12. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i rispettivi conducenti ma si sono formate code interminabili sia verso il centro che in direzione dell’Aurelia. Non si contano più gli incidenti in quel punto. Polemiche, interrogazioni in aula, petizioni popolari per fare realizzare una rotatoria ma nonostante le rassicurazioni del sindaco Elena Gubetti di circa un anno fa non è cambiato più nulla.

