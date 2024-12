CERVETERI – Brutto incidente questa mattina sulla Doganale, nei pressi di un supermercato che insiste sulla provinciale. Secondo una prima ricostruzione a venire a collisione sarebbero stati un furgone e un ciclista in transito. Ad avere la peggio proprio il ciclista, residente nella frazione di Valcanneto. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 che, viste le condizioni dell’uomo, hanno optato per il trasporto in eliambulanza in un ospedale romano. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Cerveteri.