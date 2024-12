E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato oggi sulla Cassia Nord e ha mandato in tilt la viabilità. Lo scontro in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi (due auto e un camper) si è verificato intorno alle 15 all’altezza del chilometro 87,500 nei pressi del negozio Carabetta.

Per cause in corso d’accertamento un’auto che viaggiava in direzione Viterbo ha perso il controllo ed è finita contro un camper che procedeva verso Montefiascone. Quest’ultimo per evitare l’impatto o forse proprio a causa dell’urto, è finito contro l’altra vettura che procedeva nella sua stessa direzione. Sei in tutto le persone coinvolte di cui quattro, come detto, sono finite in ospedale. Si tratta della coppia a bordo della prima auto, della moglie del conducente del camper e del passeggero a bordo della seconda auto. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Belcolle, anche i vigili del fuoco di Viterbo che hanno estratto dalle lamiere la donna che era sul camper. La circolazione stradale è andata completamente in tilt con il traffico bloccato in entrambe le direzioni. Presenti sul posto anche gli agenti delle volanti, della polizia stradale di Monterosi e della polizia locale a cui sono stati affidati i rilievi dell’incidente.