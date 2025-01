Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato ieri sera intorno alle 20 lungo la superstrada, all’altezza dell’uscita di Bagnaia in direzione Orte.

Per cause in corso d’accertamento i mezzi si sono urtati e tre persone sono finite in ospedale. Si tratta di un uomo di 70 anni e di due donne di 58 e di 38 anni, quest’ultima residente a Soriano nel Cimino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, il 118 con tre ambulanze e i vigili del fuoco di Viterbo.

Non si conoscono le condizioni dei tre feriti che durante le operazioni di soccorso sono rimasti comunque sempre coscienti.

Durante i rilievi e il soccorso il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico.