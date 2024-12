Grave incidente stradale questo pomeriggio a San Lorenzo Nuovo. Per cause ancora in corso d’accertamento due auto, che procedevano lungo la strada provinciale Grotte di Castro, si sono scontrate frontalmente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. L’impatto è stato così violento che tre persone sono rimaste ferite. Soccorse dal 118 sono state trasportate in ospedale. Pare che le condizioni di una di loro siano gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.