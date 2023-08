Un uomo di 61 anni, di Roma, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15 in via dell’Umiltà, lungo la strada provinciale che collega Nepi a Settevene.

Per cause in corso d’accertamento un autocarro e una vettura ultracompatta si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato così violento che il conducente della vettura è rimasto avvolto dalle lamiere. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti con una squadra da Civita Castellana, per estrarre l’automobilista.

Affidato alle cure dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in eliambulanza in codice rosso. Il conducente e il passeggero dell’autocarro sono stati invece medicati sul posto. Per loro non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale.

Presenti sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco che hanno operato con cinque unità di personale, un mezzo pesante e un fuori strada, anche i carabinieri per i rilievi del caso.