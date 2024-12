Un grave incidente stradale si è verificato oggi al chilometro 11 dell’Aurelia bis, nel territorio di Monte Romano.

Due automobili si sono scontrate violentemente, causando il ferimento di tre persone, tra cui un ragazzo di 27 anni rimasto incastrato tra le lamiere della propria vettura.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica, supportati dai vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia. Secondo le prime informazioni, le due auto coinvolte erano occupate rispettivamente da un uomo di 50 anni, residente a Tarquinia, e da due giovani: una ragazza di 22 anni di Aprilia e il ragazzo di 27 anni che ha riportato le conseguenze più gravi.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per liberare il ragazzo rimasto incastrato. Dopo un’operazione delicata e complessa, è stato estratto dall'abitacolo e affidato ai sanitari. Data la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Gli altri due feriti sono stati invece trasportati in ambulanza per ricevere cure mediche.

