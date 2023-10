TOLFA - In collina tutti in apprensione per Vincenzo Mignanti, 23enne di Tolfa che da sabato è scomparso.

Il ragazzo si è allontanato da Tolfa da casa sabato sera con la Fiat Panda di colore grigio scuro del suo papà dicendo ai familiari che sarebbe tornato subito. La sera stessa i suoi amici lo hanno visto e hanno detto che era tranquillo e sorridente.

Vincenzo, però, non è più tornato a casa. I famigliari lo hanno cercato a lungo e il suo cellulare ha squillato fino a domenica notte, ma lui non ha mai risposto, poi non è più stato raggiungibile. È stato fermato dai carabinieri ed è stato avvistato in zona Borgata Aurelia a Civitavecchia. Nessuno riesce a capire i motivi di questo allontanamento: Vincenzo è un bravo ragazzo che lavora come dipendente di una ditta di Tolfa, ha una bellissima famiglia, ama la pesca sportiva e tutti fino a sabato sera lo hanno visto sempre tranquillo e nessuno, ne i parenti ne gli amici, hanno notato qualcosa di diverso in lui. I famigliari hanno lanciato l'appello sui social e in tanti stanno condividendo questo SOS della famiglia.

Chiunque avvisti Vincenzo può contattare il fratello Ermanno Mignanti al 3249284966 oppure a Laura Bocci al 3498132803.

© RIPRODUZIONE RISERVATA