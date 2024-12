BLERA - Disavventura per una donna in gita insieme ad un gruppo di persone, sul territorio di Blera.

La signora, residente a Ciampino, stava effettuando una escursione tra i sentieri dell'area naturale di Marturanum quando è scivolata battendo la testa. Immediatamente il gruppo di escursionisti presenti sul posto hanno allertato i soccorsi.

A raggiungere la 70enne, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia in collaborazione con un elicottero partito da Roma.

IL SOCCORSO

I vigili del fuoco, aiutati dalle Guardie del parco regionale Marturanum, hanno percorso i sentieri raggiungendo la malcapitata e tramite l'elicottero l'hanno trasportata al campo sportivo comunale per affidarla ai sanitari del 118 che l'hanno trasferita in ospedale.

Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, con la 70enne rimasta vigile per tutto il periodo dell'intervento.

