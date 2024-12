CIVITAVECCHIA – Continua l’attività di controllo della Polizia locale nel centro cittadino, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero essere implementate a breve grazie al progetto messo in piedi dall’amministrazione comunale e curato dal delegato Alessandro D’Amico. Nei giorni scorsi gli agenti del dottor Ivano Berti hanno riconosciuto dalle immagini visionate un cittadino straniero con uno skateboard che ha scippato una ragazza in pieno centro. Il materiale è stato prontamente fornito agli agenti del commissariato che stanno conducendo le indagini in base alla denuncia presentata dalla vittima.