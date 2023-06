LADISPOLI - «Negli ultimi giorni sono comparsi materiali galleggianti e schiuma maleodorante sul tratto di mare in località Marina di Palo» e «nel tratto centrale». A lanciare l'allarme il Pd, ma niente paura sono solo alghe in decomposizione. A rassicurare è la Capitaneria di Porto.

IL FATTO Nei giorni scorsi era stato il Pd locale, in particolare il consigliere comunale Silvia Marongiu a rivolgersi al sindaco, alla Polizia locale, all’Arpa Lazio e alla Capitaneria di porto affinché venisse controllato questo tratto costiero. Sos lanciato anche nella parte del lungomare centrale. Nell’istanza, impostata anche come interrogazione formale all’Amministrazione comunale, è stata richiesta di verificare la natura di tali fenomeni al fine di scongiurare eventuali contaminazioni batteriche o fenomeni di inquinamento esterni. «Restiamo in attesa di un riscontro – hanno poi aggiunto i dem - convinti che un adeguata verifica della situazione segnalata consenta di verificare se tali fenomeni siano naturali, oppure effetto di inquinamento da parte dell'uomo. In quest'ultimo caso l'amministrazione dovrà prendere i dovuti provvedimenti ed accertare responsabilità affinché tali eventi non si ripetano in futuro». I controlli sono avvenuti puntualmente da parte della guardia costiera e hanno scongiurato episodi riconducibili a inquinamento, anzi si è trattato di mucillagine, quindi alghe.

