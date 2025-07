CERVETERI – Scontro violento, l’ennesimo nella periferia etrusca, in via del Sasso. Sulla provinciale all’incrocio con via dell’Ovile, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, due auto sono entrate ieri pomeriggio in collisione. Nel bilancio sono tre le persone rimaste ferite, una delle quali liberate dai vigili del fuoco di Cerenova (la squadra 26 A) dalle lamiere accartocciate prima di essere consegnata alle cure dei sanitati del 118 arrivati in via Furbara-Sasso. Spetterà ora agli agenti della Municipale di viale Mediterraneo, guidati dal comandante Cinzia Luchetti, stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Vigili urbani impegnati naturalmente anche per gestire la viabilità in un punto critico.