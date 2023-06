LADISPOLI – Un incidente è avvenuto pochi minuti fa sulla via Aurelia, praticamente paralizzata per lo schianto che ha coinvolto alcune vetture. Due persone sarebbero rimaste ferite, tra cui una donna già trasportata in ambulanza. Non si conoscono al momento le loro condizioni. La circolazione stradale è paralizzata sia verso Cerveteri che in direzione di Ladispoli.