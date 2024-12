CERVETERI – Anche un bambino di 10 anni tra i 3 feriti di ieri nell’incidente in via Doganale, all’incrocio con via di Ceri, altra frazione di Cerveteri. Lo scontro, violento, è avvenuto di mattina e a farne le spese anche il nonno di 74 anni e il papà di 48. Tutti e 3 viaggiavano nella stessa auto, una Dacia Duster. Per l’anziano è arrivato l’eliambulanza: è stato trasportato al Policlinico Gemelli così come l’altro uomo. Il piccolo invece con l’ambulanza al Bambino Gesù di Palidoro. L’altra persona coinvolta nello schianto è il conducente di una Opel Tigra rimasto illeso: ha rifiutato il ricovero. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Cerveteri intervenuti con due pattuglie e una volante della Polizia di Stato dl commissariato di Ladispoli. Rilievi affidati ai vigili urbani di via Friuli che dovranno stabilire la dinamica esatta dello schianto tra le due vetture che procedevano nella direzione opposta di marcia. Non è chiaro ancora se una delle due stesse svoltando ad un bivio. Ne ha risentito la circolazione stradale con code lunghe in entrambe i sensi di marcia per consentire il lavoro della Municipale. Tanti gli incidenti sulla Doganale. Mesi fa a farne le spese un ciclista 78enne residente a Valcanneto travolto da un furgone e poi deceduto al San Camillo dopo alcuni giorni.

I residenti continuano a chiedere contromisure come dissuasori di velocità e dossi.

