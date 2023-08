CERVETERI – Impatto violento ieri intorno alle 11 sulla A12 per via di un incidente all’altezza del chilometro 17,2, in direzione di Civitavecchia a poca distanza dallo svincolo di Cerveteri-Ladispoli. È avvenuto un tamponamento, secondo quanto ricostruito dalla polstrada etrusca intervenuta per i rilievi, e a farne le spese gli occupanti della vettura che si trovava dietro. Una donna 61enne, diversamente abile, è stata elitrasportata al Policlinico Gemelli ed è in prognosi riservata e anche i suoi anziani genitori ultraottantenni sono rimasti feriti anche se le loro condizioni non preoccupano. Illeso l’altro conducente. Sul posto ben tre mezzi del 118 più il carro attrezzi. Ne ha risentito la circolazione stradale gestita dagli agenti guidati dal comandante Claudio Paolini ma dopo nemmeno un’ora la situazione è tornata alla normalità con i pendolari che hanno ripreso regolaramente a transitare su entrambe le corsie di marcia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA