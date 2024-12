ALLUMIERE - "Atti vandalici, rumori molesti e disturbo alla quiete pubblica": questi i problemi riscontrati e denunciati da alcuni residenti di Allumiere che lamentano il poco rispetto per le regole e i beni pubblici da parte di alcuni ragazzi. Tra i residenti del paese collinare alcuni sottolineano che "molti ragazzi stanno creando indubbi problemi alla quiete pubblica di giorno e fino a notte inoltrata - scrivono i cittadini di Allumiere - schiamazzano, corrono con i loro scooter senza rispettare le regole della viabilità, sono maleducati. Ma i loro genitori dove sono?".

Su Fb ha fatto discutere nei giorni scorsi un post di protesta di un cittadino che ha denunciato che alcuni ragazzi minori di 16 anni hanno creato dei problemi in via delle Grotte causando rumore assordante con i motorini e con gli urli tenendo svegli tutti e di ciò ne hanno risentito anziani e bambini. L'autore del post ha anche evidenziato che presenterà regolare denuncia ai carabinieri. Altri residenti sono adirati per il fatto che questi ragazzi "rompono i vasi, scrivono dappertutto, con i loro scooter vanno contromano".

