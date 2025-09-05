CIVITAVECCHIA – Nessuna risposta alle domande del gip.

I tre arrestati, associati al carcere di Borgata Aurelia, oggi hanno fatto scena muta, preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere. Nessuna novità, quindi, per quanto riguarda l’operazione Nerone, con gli interrogatori di garanzia che proseguiranno nei prossimi giorni e che riguarderanno gli altri indagati sottoposti agli arresti domiciliari.

La difesa, affidata allo studio legale Messina, da giorni è al lavoro per cercare di ottenere una misura più lieve a favore dei suoi assistiti.

La richiesta formulata è quella di concedere gli arresti domiciliari ai tre indagati, detenuti presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, con il giudice Viviana Petrocelli che dovrà ora sciogliere la riserva. L’operazione condotta da Polizia e Carabinieri, si è conclusa all’alba dello scorso mercoledì e ha permesso di sgominare un traffico di droga nostrano, nelle mani della generazione Z, con a capo un ventenne che riusciva a gestire i traffici nonostante si trovasse in carcere.

L’organizzazione, forte di un consistente vincolo familistico, è apparsa solida e determinata agli inquirenti, che nelle varie fasi dell’inchiesta sono riusciti a mettere le mani su oltre due chili di cocaina, sepolta in un terreno privato per depistare le forze dell’ordine e allo stesso tempo avere sempre a portata di mano la droga da consegnare.

Sequestrati anche alcuni fucili nell’ambito dell’operazione, partita dopo i misteriosi incendi di autovetture dei mesi scorsi. Proprio da qui sono partiti gli investigatori dell’Arma e del Commissariato, accertando che i fenomeni avevano tutti una matrice estorsiva legata all’ambiente dello spaccio. «Decisioni lucide, violente, a qualunque costo – ha spiegato il procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Alberto Liguori - pur di rientrare del debito che il tossico dipendente aveva accumulato».