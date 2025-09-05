CIVITAVECCHIA – Ancora un intervento nella notte per i Vigili del fuoco. Alle ore 00.10 di questa notte gli uomini della caserma Bonifazi sono stati impegnati per incendio auto, precisamente in via Neghelli. All'arrivo sul posto i Vigili del fuoco si sono trovati difronte un incendio generalizzato di due vetture. Le cause sono in corso di accertamento. Rapido è stato lo spegnimento delle stesse, con l'ausilio dell'autobotte AB17. A seguito delle fiamme si è resa necessaria, da parte dei Vigili del fuoco, un'attenta verifica dello stabile sito nelle immediate vicinanze delle vetture incendiate. Sul posto personale Italgas ed Enel per mettere in sicurezza le utenze raggiunte dalle fiamme. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.