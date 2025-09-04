CIVITAVECCHIA – Cento operatori tra Polizia e Carabinieri in prima linea per sgominare la banda di spacciatori capeggiata dal ventenne A.C., nel corso dell’operazione Nerone, che ha visto impegnati anche il Reparto volo e le unità cinofile. Gli investigatori hanno acceso i riflettori su un terreno in zona Campo dell’Oro, avendo notato un viavai sospetto di persone già attenzionate per ragioni legate allo spaccio di cocaina. Da qui l’idea di filmare tutto, persone e auto in sosta nella zona, dal momento che è apparso strana fin dal primo momento l’abitudine di scavare buche in campagna da parte di individui che non hanno nulla a che fare con il mondo dell’agricoltura. E invece una ragione c’era, a giudicare dalle risultanze investigative. Il maggior quantitativo di cocaina veniva seppellito in grossi contenitori di vetro e prelevato all’occorrenza solo da alcuni componenti della banda per rifornire il market. Un’area perfetta dove nascondere la droga: vicina alle case, facile da controllare, da tempo in disuso, praticamente abbandonata dal proprietario, ignaro di cosa stesse accadendo nella sua proprietà. Ma l’attività non ha riguardato soltanto i sei arrestati che vanno ad aggiungersi ai tre finiti in manette lo scorso gennaio. Altre quattro persone risultano indagate a piede libero, dedite secondo l’accusa all’attività di spaccio al dettaglio. Per loro l’Autorità giudiziaria ha optato per misure più lievi, nonostante figurino a pieno titolo in organico alla banda. Intanto oggi cominceranno gli interrogatori degli arrestati: si partirà da quelli sottoposti a custodia cautelare in carcere, poi si passerà a quelli che si trovano ai domiciliari.