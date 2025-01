LADISPOLI – Oggi è il giorno della rassegna cinematografica dedicata a Anna Magnani, Gian Maria Volonté e Marcello Mastroianni. Sarà la biblioteca Peppino Impastato di Ladispoli ad ospitare una serie di appuntamenti legati a tre icone del cinema italiano. L’evento, nella sede di via Caltagirone, è patrocinato dal comune di Ladispoli e curato dal professor Michele Castiello, docente e appassionato conoscitore della settima arte. «La prima rassegna di Ladispoli due anni fa l’avevo dedicata a Pasolini – racconta Castiello – e poi a Monica Vitti a Cerveteri. A Pasolini non serve ricordare quanto sia legato. Prima che morisse mi regalò tre cimeli, che tengo gelosamente a casa, tra cui la sceneggiatura del Vangelo secondo Matteo. Ora vado a completare il mio percorso con Anna Magnani per quella che considero la più grande attrice della storia italiana». Soddisfatta anche Margherita Frappa, assessore alla Cultura di Palazzo Falcone. «Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e cultura – commenta - che avranno la possibilità di rivivere le straordinarie interpretazioni di questi tre indimenticabili attori attraverso una selezione di pellicole che hanno segnato la storia del nostro cinema. Il programma prevede proiezioni settimanali e approfondimenti a tema, per celebrare la carriera e l’eredità artistica di Magnani, Mastroianni e Volonté, con un focus particolare sul loro impatto nella cinematografia italiana e internazionale». Esordio oggi alle 16.30 con “Smoke” diretto da Wayne Wang.

