CIVITAVECCHIA – È rimasta sola, con due bambini di soli 4 e 8 anni da crescere senza un papà. E così i colleghi di Davide Mazzalupi, il civitavecchiese primo graduato dell’Esercito, scomparso lo scorso 4 agosto a soli 39 anni, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per la moglie, Felisia, e i figli. L’appello ha subito scatenato una grande gara di solidarietà: in pochissimi giorni, infatti, attraverso La raccolta fondi lanciata dai colleghi ha subito scatenato una grande solidarietà online: in pochi giorni sono stati infatti raccolti circa 5mila euro attraverso 170 donazioni. È possibile aderire alla raccolta fondi per aiutare questa giovane famiglia distrutta dal dolore attraverso il link https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-davide-mazzalupi

