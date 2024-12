MANZIANA – I carabinieri della compagnia di Bracciano, hanno trasmesso alla procura della Repubblica di Civitavecchia, che coordina le indagini sulla morte di Paolo Pasqualini, l’uomo di 39 anni sbranato ieri mattina da tre rottweiler nel bosco di Manziana mentre faceva jogging, l’informativa di reato. Sull’atto inviato agli inquirenti, figurano i nomi degli ex coniugi Giovanna M. e di Patrizio P. proprietari dei cani. I tre molossi, dall’esame dei microchip sono risultati “intestati” all’ex marito della donna, Patrizio P.

Per entrambi si profila l’accusa di omessa custodia di animali, lesioni gravissime e morte in conseguenza di altro reato, ma l’accusa potrebbe trasformarsi in quella di omicidio colposo. I tre animali, stando ad un prima ricostruzione, i tre molossi sarebbero fuggiti dal villino del comprensorio di via Poggio della Torre, nelle prime ore della mattina di ieri.