CAPODIMONTE - Una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva ha visto protagonisti i volontari di Fare Verde – Provincia di Viterbo, impegnati in un’efficace campagna di sensibilizzazione sulle rive del lago di Bolsena. L’iniziativa, svoltasi presso lo stabilimento “Il Gitano” a Capodimonte, ha avuto un’ospite d’eccezione: Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo e membro della Commissione Envi (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare).

Durante l’evento, i volontari hanno distribuito gratuitamente porta-mozziconi ai bagnanti, lanciando un messaggio forte e chiaro: “No ai mozziconi sulle spiagge!”. A dare ulteriore forza all’azione è stata proprio la partecipazione dell’eurodeputata Sberna, iscritta all’associazione e da sempre attenta alle tematiche ambientali. Con grande disponibilità, ha dialogato con i cittadini e sostenuto i volontari, sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni e territorio. “Siamo di fronte a una situazione ambientale che richiede azioni, serie, concrete e calate nella realtà e la partecipazione attiva di tutti, comprese le istituzioni», ha dichiarato Sberna. «È fondamentale che l’Unione Europea e i suoi cittadini lavorino insieme per la tutela sana e non ideologica dell’ambiente: iniziative come questa – ha concluso - dimostrano che la sensibilizzazione può partire dal basso e generare un impatto reale”. Non è mancata la partecipazione dei giovani dell’associazione Juppiter, che hanno accolto con calore l’iniziativa, sostenendo i volontari nella distribuzione dei materiali informativi.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente provinciale di Fare Verde, Fulvia Amadeo: “La presenza della vicepresidente Sberna rappresenta un importante riconoscimento per il nostro lavoro. È la prova che il volontariato ambientale può e deve dialogare con le istituzioni”. Fare Verde prosegue così nel suo percorso di crescita, coinvolgendo nuovi volontari e promuovendo un modello di attivismo ambientale concreto, partecipato e diffuso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA