Cinque ragazzi sono rimasti feriti venerdì sera in un incidente avvenuto lungo la Nepesina. I più gravi di loro sono stati trasportati d’urgenza al policlinico Gemelli e al Sant’Andrea di Roma.

Per cause in corso d’accertamento l’auto su cui viaggiavano e che procedeva da Civita Castellana verso Nepi, giunta all’incirca all’altezza del distributore di benzina nella frazione di Fabbrece, ha perso il controllo ed è finita fuori strada schiantandosi contro un platano. Pare che nell’urto, uno dei ragazzi sia stato sbalzato fuori. Il giovane di Corchiano, è stato soccorso è stato ricoverato in gravi condizioni al Gemelli.

Il conducente della vettura è finito invece al Sant’Andrea mentre un ragazzo e una ragazza sono stati trasportati all’Andosilla di Civita Castellana e una giovane a Belcolle.

L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso.