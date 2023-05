Un 74enne è rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato sulla Cassia all’altezza del chilometro 53, nel territorio comunale di Capranica.

Per cause in corso d’accertamento, la vettura ha perso il controllo ed è andata fuori strada finendo in un fosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere della vettura.

Il 74enne, che per tutto il tempo è stato cosciente, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Belcolle.

La vettura è stata recuperata con un’autogru sempre dei vigili del fuoco, perché il punto dove è finita è inaccessibile ai normali mezzi di soccorso. Sul posto, assieme ai pompieri presenti con un mezzo pesante, un fuoristrada e un’autogru, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.