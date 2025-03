CIVITAVECCHIA – Cittadini infuriati a Borgata Aurelia e a Santa Lucia, per una serie di disagi causati da Enel, impegnato - stando alle indiscrezioni - ad eseguire lavori a ridosso dell’Aurelia. Continui sbalzi di tensione si sono registrati all’interno delle abitazioni, alcune di queste hanno anche causato dei danni. Il fatto è stato segnalato a più riprese dai residenti di via Antonio Baldini: anche coloro che sono muniti di magnetotermico differenziale hanno riscontrato problemi di accensione. In molti casi è saltata la corrente, in altri ci sono stati abbassamenti improvvisi della tensione che hanno causato non pochi disagi. Un fatto che si ripete quasi sempre nelle ore pomeridiane, senza che nessuno abbia comunicato nulla agli abitanti di Santa Lucia e di Borgata Aurelia riguardo ai lavori in corso. Enel, che generalmente informa preventivamente gli utenti circa l’interruzione dell’energia elettrica, in questo caso ha ignorato il problema e i residenti della zona si sono ritrovati a fronteggiare un problema rilevante, se non altro per le conseguenze che determinati sbalzi di corrente possono comportare. Il Comune, naturalmente, non sa nulla della questione e come sempre spetta ai cittadini difendersi con le proprie forze.