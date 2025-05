ALLUMIERE - Ad Allumiere sta facendo molto discutere la delibera approvata dalla giunta Landi in merito al progetto: "Il Cammino spirituale dei Monti della Tolfa" per il quale è stato designato comune capofila Tolfa. A tal proposito nei giorni scorsi sono intervenuti i consiglieri comunali di opposizione del Pd Nicol Frezza e Enrico Fracassa, i quali anche a nome del partito collinare hanno stigmatizzato questa scelta evidenziando il grande e proficuo lavoro svolto finora dall'associazione Il Cammino dell'Allume che ha ideato, creato, valorizzato, promosso "Il Cammino dei Minatori" e che sono riusciti a creare un grandissimo movimento con persone che vengono da ogni parte.

A tal proposito, sempre su questa delibera della discordia, è intervenuta la presidente dell'associazione Il Cammino dell'Allume Lara Sgamma. L'associazione ha, infatti, pubblicato ieri pomeriggio un post sulla pagina de Il Cammino dei Minatori per spiegare chiaramente il loro pensiero.

"In merito al progetto "Il Cammino spirituale dei Monti della Tolfa", approvato dalla giunta, scritto dal sindaco Luigi Landi e avente come Capofila il Comune di Tolfa, vorremmo condividere alcune considerazioni a nostro avviso importanti - spiegano dall'associazione Il Cammino dell'Allume - a nostro avviso importanti. Quello che più ci lascia senza parole è la modalità con la quale il sindaco e i componenti della giunta si sono mossi. Pur essendo l'unica associazione del paese che si occupa di cammini, nessuno ci ha coinvolto in fase progettuale e, oltre a questo, hanno citato il "Cammino dei Minatori" nel progetto senza dirci nulla. Hanno inserito un valore aggiunto per il loro progetto, senza chiamare in causa l'associazione che lo ha creato, promosso e fino ad ora gestito. Ci teniamo a ribadire che dietro il "Cammino dei Minatori" c'è un intento chiaro ed è quello di mettere al centro Allumiere! Solo dopo aver raggiunto l'importante obbiettivo dell'autosufficienza ricettiva, allora e solo allora, possiamo pensare ad un ampliamento che coinvolga altri Comuni. Questo il sindaco lo sapeva già, perché glielo avevamo spiegato più volte, ma evidentemente non è bastato. Sia chiaro che non abbiamo timore di collaborare con altre realtà, lo facciamo già con il "Cammino dei Tre Villaggi", con il "Cammino fra Terra e Mare" e siamo stati i primi a organizzare un incontro che ha coinvolto vari Cammini del Lazio. A nostro avviso in questo momento sarebbe stato più importante, e anche più sensato, investire eventuali fondi progettuali su un cammino che esiste già e non pensare di crearne un'altro da zero. In questo momento quello di cui il Cammino dei Minatori ha più bisogno è di essere sostenuto da tutti noi, compresa l'amministrazione, per potergli dare la spinta giusta e dare al nostro paese un valore aggiunto in termini di turismo lento. Questo passo falso dell'amministrazione ci impensierisce, perché rischia di mandare in fumo quattro anni di duro lavoro. Ma come si può progettare un nuovo cammino in questo momento? Noi siamo rimasti sconcertati! Il Cammino dei Minatori si sta facendo conoscere e sta facendo conoscere Allumiere a tante persone. Quella che stiamo cercando di portare avanti ora è la fase più importante: proponiamo ai camminatori di fermarsi ad Allumiere. Pernottare qui, mangiare qui. Questo è il momento di crederci tutti insieme e non di spostare l'attenzione su qualcosa che potrebbe danneggiarlo.

In questo momento abbiamo bisogno che tutti gli sforzi dell'amministrazione siano concentrati sul Cammino dei Minatori visto che anche a livello ricettivo il progetto inizia a dare i primi frutti. Non ci dovrebbe essere spazio per altri intenti, perché l'unione su obbiettivi condivisi è più importante. Partecipazione ad un bando per creare un nuovo cammino con Tolfa come comune Capofila va nella direzione opposta a tutto quello che stiamo cercando di costruire. Come associazione tuteleremo sempre, con tutti i mezzi a nostra disposizione, il Cammino dei Minatori da ciò che potrebbe danneggiarlo. Ci auguriamo che Allumiere tutta, dall'amministrazione al singolo cittadino, diventino custodi del Cammino dei Minatori. Noi non molliamo. Abbiamo già chiesto un incontro. Vi terremo aggiornati. Buon Cammino a tutti".

