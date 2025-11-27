LADISPOLI - «Sono in città per girare dei videoclip musicali». L’annuncio, a tutti suoi fan, è di Sara Tommasi, showgirl e cantante italiana 44enne. E la location Villa dei Desideri si è trasformata in un set ospitando sia Tommasi che tutto il cast di produzione. «Si tratta dei brani “Soltanto tu” e “Amati così come sei” di La Crotti – scrive sul proprio profilo social – che saranno in uscita nel mese di gennaio. Ringrazio la troupe, il regista Gianluca Sambiase e Pasquale Cerroni per aver prodotto l'intero lavoro. Con me, nei video, c’è anche la mia amica Dana. Un grazie speciale a mio marito e manager Antonio Orso».

Alcune clip dei prodotti musicali creati in questi giorni sono state inserite in anticipo su Facebook dalla stessa Sara Tommasi che giorni fa, oltre a pubblicare svariate fotografie, si è fatta scattare pure delle immagini a bordo piscina indossando un vestito rosso contro la violenza sulle donne nella settimana di questa giornata diventata importante a livello internazionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA