FIUMICINO - Un’esplosione di profumi, colori e tradizioni ha animato Isola Sacra con la sagra agroalimentare e dell’artigianato promossa dall’Associazione Agro. Un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione, richiamando cittadini, famiglie e curiosi in un percorso tra sapori locali, lavorazioni artigiane e passione per il territorio. A sottolineare l’importanza dell’evento è stato anche il sindaco Mario Baccini, che ha voluto esserci di persona, passeggiando tra gli stand e ringraziando i promotori per l’impegno profuso. «È stato un vero tuffo nei profumi, nella maestria e nelle tradizioni del nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino –. Un sentito grazie a chi si prodiga con passione per la realizzazione di questi eventi, che non solo valorizzano le nostre eccellenze locali, ma rafforzano anche il senso di appartenenza e identità della nostra comunità». Parole che racchiudono lo spirito con cui la sagra è stata concepita: promuovere le tipicità e l’artigianato di Isola Sacra come parte integrante della cultura del luogo. Numerosi gli espositori presenti, con stand ricchi di prodotti genuini, dai formaggi ai dolci tradizionali, fino a manufatti lavorati a mano, testimonianza viva di un sapere antico che ancora oggi resiste.

L’Associazione Agro, con il supporto di volontari e realtà locali, ha saputo dare vita a un’iniziativa in grado di coinvolgere tutte le fasce d’età, creando uno spazio dove il territorio ha potuto raccontarsi con autenticità. Oltre alla parte espositiva, non sono mancate animazioni, musica dal vivo e momenti di approfondimento sulle tematiche legate alla terra, alla sostenibilità e alla filiera corta.