CAPRAROLA – L’ente Monti Cimini – Riserva naturale lago di Vico organizza, grazie al contributo dell’Arsial e la collaborazione con i comuni e i produttori dell’area Cimina, una grande manifestazione pensata per far conoscere ed apprezzare i prodotti locali.

Due giorni ricchi di iniziative, incontri con i protagonisti dell’enogastronomia, degustazioni di prodotti. Una manifestazione dedicata al territorio dei Monti Cimini e ai prodotti tipici che nascono da un ricco e fertile substrato vulcanico, quello della Tuscia rupestre.

Programma degli eventi

5 gennaio ore 12,30 – 19

– Ore 12,30 Inaugurazione dell’iniziativa e apertura banchi d’assaggio vini, E.V.O. – olii extra vergini d’oliva, prodotti tipici e dolci tradizionali

– Ore 16 I vini della Tuscia

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti, “l’Enogastronomo con il Cappello” – www.carlozucchetti.it

– Ore 17,30 Show Cooking con Graziella Neri, Eleonora e Francesca Romana Gabrielli, cuoche Agriturismo “Il Noce” di Vetralla (Vt)

– Ore 19 Chiusura banchi d’assaggio

6 gennaio ore 10 – 19

– Ore 10 Apertura banchi d’assaggio

vini, E.V.O. – olii extra vergini d’oliva, prodotti tipici e dolci tradizionali

– Ore 12 Gli Extra-Vergine di Oliva dei Monti Cimini

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

– Ore 15 La Nocciola Gentile Romana

degustazione guidata da Francesca Mordacchini Alfani

– Ore 17 Show Cooking Assunta Stacchiotti

Cuoca Trattoria del Cimino dal 1895 Caprarola (Vt) – Premiate Trattorie Italiane, Tre Gamberi Gambero Rosso

– Ore 18 Show Cooking Iside De Cesare, Chef Ristorante “La Parolina” di Trevinano, Acquapendente (Vt) – Stella Michelin

– Ore 19 Chiusura banchi d’assaggio

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

La manifestazione si terrà presso le Scuderie di Palazzo Farnese in via Nicolai a Caprarola (Vt): qui per raggiungerle con Google StreetView™

Nei pressi è possibile parcheggiare a poche centinaia di metri gratuitamente.

Tutte le degustazioni sono gratuite grazie al contributo dell’Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura.

Attenzione: per gli show cooking e le degustazioni guidate i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione al telefono 375 8514962.

