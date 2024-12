Aumenta il passo e il ritmo della marcia, che conduce la città verso il Trasporto della nuova Macchina di Santa Rosa, diventa più cadenzato. Da domani, 21 agosto, con il primo assemblaggio di Dies Natalis a San Sisto inizia la grande accelerazione verso l’attesissima serata del 3 settembre.

E domani «ovviamente saremo tutti lì ad assistere alla ‘nascita’, blocco dopo blocco, della nuova realizzazione di Ascenzi. - dichiara Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio facchini - E anche se abbiamo avuto modo di vederla svelata per buona parte a luglio durante la prova del traliccio, il montaggio a Porta Romana è un’altra cosa, un’emozione particolare».

L’agenda del Sodalizio in questo periodo è più che mai densa di impegni.

Il 25 agosto i facchini presenzieranno al trasporto della minimacchina di Santa Barbara, poi il 26 la cena tecnica.

Un rituale consolidato nella storia dei ‘cavalieri’ di Santa Rosa che al convivio abbina l’aspetto organizzativo. Tecnico, appunto. «Per vedere insieme la situazione reparto per reparto e dare indicazioni» spiega Mecarini.

Dal 27 al 30 agosto poi l’impegno con un altro evento organizzato dai facchini e diventato tradizione: le cene in piazza San Lorenzo.

Il 31 saranno poi presenti al trasporto della minimacchina del Pilastro e il 1 settembre a quello del centro storico. Senza dimenticare che la mattina del 1 settembre «c’è la cosiddetta prova generale - rammenta - che facciamo tutti gli anni nella chiesa della Pace durante la quale si consegnano ciuffi e spallette. Poi ci rechiamo a San Sisto per provare l’innesto delle spallette aggiuntive sulla Macchina».

Per quanto riguarda la formazione, quest’anno «niente nuovi ingressi, non c’è stato turnover e non è il caso di prendere dei ragazzi per tenerli lì a segnare il passo, l’anno prossimo si vedrà. In compenso - sottolinea - abbiamo allargato la quota rosa. Le donne facchino tardano ad arrivare e noi intanto abbiamo arricchito lo staff di 3 donne medico, 2 infermiere e una nuova fotografa».

Facchini impegnati poi naturalmente il 2 settembre con il corteo storico e la processione con il cuore di Santa Rosa.

E martedì 3 settembre, prima di ‘accapezzare il ciuffo’, l’incontro nel pomeriggio al teatro Unione con le autorità prima di affrontare il giro delle sette chiese. Quest’anno l’appuntamento sarà caratterizzato anche dall’assegnazione del premio ‘Il Ciuffo e la Rosa d’oro e d’argento’ ai viterbesi emigrati da più tempo all'estero e in altre città della Penisola che tornano nella città dei Papi per Santa Rosa.