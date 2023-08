Il sito di biglietteria on line iTicket comunica che i biglietti per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa del 3 settembre 2023 saranno in vendita da domani (22 agosto), dalle ore 12.

Dopo essere andati on line questa mattina, come previsto, qualcosa nel sistema si è bloccato, forse per i troppi accessi, il provider ha comunicato quindi di riprovare domani.