SANTA MARINELLA – Nei giorni scorsi, il sindaco Pietro Tidei e il delegato al Turismo Alessio Manuelli, hanno incontrato nella sede comunale Marco Paparoni, un santamarinellese recentemente tornato da una traversata atlantica in barca a vela, realizzando una miniserie visibile su YouTube dal titolo Pampero. E’ intenzione di questa amministrazione comunale – ha detto il sindaco salutando il giovane cameraman velista - raccontare prossimamente questa impresa attraverso un evento dedicato”. Marco Paparoni è un ragazzo di Santa Marinella che ha sempre inseguito i suoi sogni con passione e determinazione. La sua impresa è stata quella di fare la traversata atlantica La sua avventura come filmmaker è iniziata gradualmente, partendo dal mondo della televisione, dove ha lavorato per anni realizzando servizi e dirette per emittenti prestigiose come la Rai e Mediaset. È stato operatore e cameraman in programmi televisivi di rilievo, collaborando con grandi produzioni cinematografiche italiane ed estere. Ogni esperienza ha arricchito il suo bagaglio, spingendolo a intraprendere un percorso indipendente per raccontare storie autentiche e straordinarie attraverso la sua videocamera. La voglia di spingersi oltre lo ha portato a imbarcarsi su una barca a vela oceanica costruita in acciaio in Sudafrica e totalmente restaurata per affrontare l’oceano con nuova elettronica, nuovo motore, nuove vele e nuovo armo. La barca è stata la sua casa per sei mesi, durante i quali ha navigato per 4000 miglia, partendo dall’Italia, passando per le coste libiche per il rilascio di una boa oceanografica, Malta, le Isole Eolie, costeggiando Spagna e Francia, attraversando lo stretto di Gibilterra, fino a Madeira, alle Canarie e infine alla Martinica. Durante questa incredibile avventura, ha affrontato il mal di mare, la fatica e le difficoltà fisiche della vita in mare, dimostrando una straordinaria resilienza. Lungo il cammino, ha stretto amicizia con Pierluigi Scognamiglio, un marinaio di Civitavecchia conosciuto a Gran Canaria, con cui ha condiviso la traversata atlantica, un incontro inaspettato che ha aggiunto un significato ancora più profondo al suo viaggio, unendo due ragazzi cresciuti a pochi chilometri di distanza, ma incontratisi solo a migliaia di chilometri da casa.

©riproduzione riservata