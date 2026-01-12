SANTA MARINELLA – Gennaio è il mese delle grandi decisioni per centinaia di studenti di Santa Marinella. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027.

Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, così come indicato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Con la scadenza prossima delle iscrizioni, le scuole cittadine aprono le loro porte per mostrare l'offerta formativa, i laboratori e i progetti didattici che accompagneranno i ragazzi nel prossimo ciclo di studi.

Il Liceo Scientifico "G. Galilei", sede distaccata di Santa Marinella, ha previsto le date dell'11 gennaio e del 17 gennaio mattina per gli open day, dove i futuri liceali e le loro famiglie hanno l'opportunità di immergersi nella realtà dell'istituto con le presentazioni dei corsi di liceo scientifico e linguistico e incontri con i docenti.

L'Istituto Comprensivo "Piazzale della Gioventù" ha accolto le famiglie che devono iscrivere i propri figli alla Scuola dell’Infanzia, alla Primaria o alla Secondaria di Primo Grado nell'open day del 10 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, nel corso del quale è stato illustrato il percorso didattico e formativo che accompagna il bambino dall'infanzia fino all'esame di terza media.

Il 22 gennaio sarà la Scuola di Santa Teresa del Bambino Gesù ad accogliere le famiglie dei bambini e delle bambine della Scuola Pimaria, mentre il 24 gennaio l'Open day sarà riservati alla Scuola dell’Infanzia di via del Carmelo.

Gli istituti sono a disposizione per dare supporto nel presentare le iscrizioni, che avverranno online sulla piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

Santa Marinella da oltre 50 anni offre un panorama educativo e formativo completo, che copre l’intero ciclo di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Da sempre, le scuole e il liceo cittadini sono punti di riferimento per la crescita dei ragazzi e delle ragazze santamarinellesi, che al di fuori dell'orario scolastico, frequentano gli istituti anche per corsi di lingua, cinema, teatro, musica, canto, informatica e sport.

