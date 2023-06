SANTA MARINELLA – Spettacolare incidente nei pressi dello svincolo in entrata e uscita dell’Autostrada A12 a Santa Severa, dove un Tir è finito fuori strada causando un parziale blocco del traffico.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Stradale, che incanalando le auto all’interno del parcheggio del vicino supermercato, ha evitato di dover chiudere l’arteria durante le operazioni di rimozione.

Il mezzo pesante, per cause da accertare, è finito con le ruote anteriori e posteriori poste a destra del veicolo, in una cunetta, rischiando di ribaltarsi nella ferrovia sottostante. Il Tir infatti era a pieno carico ed è rimasto incastrato con il trattore e il semirimorchio, finendo nella cunetta posta al lato della strada con il rischio che si ribaltasse su un fianco. Il proprietario, ha provveduto alla rimozione, mettendosi al lato dell’arteria evitando così che il traffico ingolfasse l’entrata e l’uscita dall’autostrada. Sul posto si è portata la Polstrada di Cerveteri, con una autogrù, per rimuovere il Tir e consentire la normale circolazione delle auto. Nell’incidente non si sono rilevati feriti.