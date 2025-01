SANTA MARINELLA – Si è concluso con il concerto “Musica Sacra Barocca”, il programma “Il Natale di Santa Marinella”, organizzato dall’amministrazione comunale e curato dall’assessorato alla Cultura, che dal 6 dicembre al 5 gennaio ha animato il territorio con appuntamenti sempre partecipati.

Un pubblico numeroso ed attento ha infatti riempito la Sala Flaminia Odescalchi che ha ospitato l’esibizione dell’Handel Ensemble, composto da Carmen Petrocelli, soprano, Luca Parolin, controtenore, da Corrado Stocchi, violino, Camilla Crisostomi, violino, Manuel Perez, contrabbasso e Rosalba Lapresentazione, clavicembalo. Un ensemble nato nel 2008 e dedicato al compositore G. F. Handel, che nel lontano fu maestro di cappella dei principi Ruspoli a Cerveteri e Roma.

“E’ stato un vero piacere ospitare questo concerto ed in particolare ascoltare il nostro concittadino Luca Parolin, laureato con lode in canto barocco, già interprete di importanti ruoli in diversi concerti di arie virtuosistiche e opere in molti teatri italiani - ha affermato l’assessore Gino Vinaccia - Con questa esibizione abbiamo concluso un programma culturale che ha visto la partecipazione di artisti di alto livello, tra questi Pino Quartullo ed il cast di “La storia di San Francesco”, Joy Garrison e il coro Gospel e Spiritual, Giulio Todrani e The Alanselzer. Senza dimenticare le varie iniziative che si sono tenute in Biblioteca e presso il Polo Museale , il teatro della Compagnia Percuoco e i concerti dell’Associazione Il Melodramma, il saggio della scuola di musica Sinphonica-mente e tanti altri appuntamenti che a partire dal 6 dicembre hanno offerto momenti culturali importanti durante le festività natalizie”, ha concluso Vinaccia.

Soddisfatto il sindaco Pietro Tidei: «Desidero ringraziare tutti gli artisti, le associazioni e i cittadini che hanno preso parte al programma natalizio – ha dichiarato Tidei - Iniziative come queste rafforzano il senso di comunità, che va riscoperto per valorizzare la vita sociale e culturale del nostro territorio”.

