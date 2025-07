SANTA MARINELLA – E’ deceduto giovedì Fabio Beghini, il bidello di 52 anni molto conosciuto e stimato in città. Il fatto è accaduto mentre stava prendendo il sole al mare.

L’uomo, che ha visto crescere generazioni di ragazzi, ha perso la vita a causa di un malore. In tanti lo ricordano come una persona perbene e innamorata del suo lavoro.

«Un dispiacere immenso – si legge sui social - ti ricorderemo per sempre per la squisita persona che eri. Per noi della scuola un punto di riferimento oltre che un grande amico».

