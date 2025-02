SANTA MARINELLA – Si sono svolti questa mattina i sopralluoghi dei tecnici del Comune nelle aree scolastiche di Santa Marinella oggetto di infiltrazioni, causate dall'abbondanza di piogge degli ultimi giorni.

Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza sono stati immediati, non appena la segnalazione da parte degli operatori scolastici è giunta agli uffici preposti.

Alle verifiche effettuate nelle Scuole cittadine ha partecipato per l’amministrazione, il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella.

Gli operai interverranno subito per risolvere le due infiltrazioni registrate nell'ingresso della Scuola e della mensa di Vignacce.

Si tratta di spostare all'esterno le due caditoie, che ostruite, creano la dispersione dell’acqua piovana all'interno delle intercapedini.

L’edificio scolastico Vignacce, sgomberato e chiuso nel 2017 per cinque anni nella passata giunta Bacheca poiché a rischio crolli, è stato oggetto di importanti opere di messa in sicurezza e ristrutturazione.

L’ultima opera è stata quella che ha riguardato l’efficientemente energetico con la sostituzione di tutti gli infissi dello stabile.

Per quel che riguarda il plesso di piazzale della Gioventù, le infiltrazioni riscontrate nei corridoi della scuola provengono dal tetto dell’edificio, che ad oggi non è stato mai oggetto di ristrutturazione e che richiede quindi un intervento più ampio, che sarà realizzato al termine dell’anno scolastico in corso. Altro intervento è quello che riguarda la Scuola Montefiore, dove la criticità sarà risolta con intervento immediato.

In questi anni sono stati investiti oltre 5 milioni di euro per l’edilizia scolastica, dopo anni e anni di totale immobilismo da parte delle amministrazioni precedenti. Sono stati ristrutturati la palestra e gli interni del plesso di Piazzale della Gioventù, la scuola Vignacce, le aule e gli spazi esterni del plesso Pirgus e completamente ristrutturate e messa in sicurezza la scuola Centro. Si sta realizzando la nuova Scuola dell’Infanzia e il primo Asilo Nido della città. Stanno andando avanti i lavori della Nuova mensa scolastica e Centro Cottura del Plesso Centro e finanziati i lavori per quella del plesso Carducci.

“Abbiamo dato le risposte che i cittadini aspettavano dopo anni e anni di silenzi e inattività delle amministrazioni precedenti- ha affermato il sindaco Pietro Tidei- Opere attese da decenni. Questo non significa che ci fermeremo. Siamo pronti ad intervenire quando la manutenzione ordinaria necessita di interventi straordinari, come straordinaria è stata la piovosità di queste settimane”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA