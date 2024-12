S. MARINELLA - Proseguono gli appuntamenti previsti nel programma natalizio organizzato dal Comune. “Sarà un fine settimana ricco di iniziative, che spero saranno apprezzate e vedranno un’ampia partecipazione da parte di tutta la città - afferma il sindaco Tidei - anche quest’anno, oltre al centro, gli eventi si svolgono in zona Valdambrini e a Santa Severa, dove sono stati organizzati giochi e intrattenimento di vario genere, rivolti a tutti e in special modo ai bambini, i veri protagonisti del Natale”. Entrando nel merito dei programmi, il Natale Solidale, curato dall’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, prevede per domani pomeriggio, a partire dalle 14, una serie di appuntamenti, dalla gara di dolci tradizionali, allo show del Mago Tito, dalla classica e attesa tombolata alla consegna della letterina a Babbo Natale, che sarà presente per l’occasione al Parco martiri delle Foibe anche il giorno seguente. “Il Natale di Santa Marinella”, cartellone curato dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia, presenta domani alle 21, presso la sala Flaminia Odescalchi “La storia di San Francesco”, spettacolo teatrale con la regia di Pino Quartullo. Sabato, a partire dalle 11, ci sarà Giochi in Biblio presso la biblioteca comunale, dove i ragazzi del servizio civile, in collaborazione con l’associazione “L’Armata Brancaleone”, hanno organizzato una serie di giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti senza limite di età. Per i più piccoli, sempre in biblioteca e sempre alle 11, l’associazione Nati per Leggere presenta “Caro Babbo Natale”, una serie di letture in piena atmosfera natalizia. Nel pomeriggio di sabato, musica e allegria al Parco Martiri delle Foibe con la musica della Santa’s Band. Sempre sabato alle 16 la Street Band I Lestofunky accompagneranno lo shopping natalizio per le vie della città con la pastorella, in cui verranno eseguiti brani tradizionali e in chiave swing e jazz. Per gli amanti del bel canto, la sera di sabato, alle 21 presso la sala Flaminia Odescalchi, da non perdere la “Tosca”, dal dramma di Victorien Sardou nella musica di Giacomo Puccini, messa in scena dall’associazione Il Melodramma e commentato dal maestro Roberto Magri. Domenica, il Natale Solidale, ha in serbo una giornata ricca di iniziative con il Natale Multietnico. A partire dalle 14, è aperta la sfida culinaria più attesa dell’anno, con i piatti tipici dei concittadini provenienti da ogni paese e città. A seguire la pastorella con brani natalizi eseguiti da un gruppo di bravissimi musicisti del comprensorio, riuniti per l’occasione. Sempre domenica, alle 21saranno gli allievi della scuola di musica “Sinphonicamente” ad esibirsi con il loro repertorio alla sala Flaminia Odescalchi nel saggio di fine 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA