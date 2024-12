SANTA MARINELLA – Tornano le ruspe e riapre il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto fognario nella zona Perazzeta.

«Finalmente – afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – dopo aver superato con grande impegno anche da parte dell'amministrazione comunale e tecnici Acea Ato 2 tutti i problemi e gli ostacoli anche burocratici, sarà ultimata una delle opere più importanti e attese di riqualificazione di un quartiere sempre più abitato della cittadina. Solo pochi giorni fa infatti la giunta municipale ha dato il via libera alla variante progettuale per la realizzazione dell’impianto fognario in zona Perazzeta».

«La variante – aggiunge Tidei - si è resa necessaria a seguito di una rivalutazione del progetto iniziale, per la posa in opera della condotta fognaria dislocata lungo tutta via della Perazzeta, sulla quale insiste attualmente una tubatura idrica dell’acquedotto “Olgiata-Civitavecchia”».

«In pratica è stato redatto un nuovo progetto per permettere di intervenire anche in tutte le traverse e vie secondarie della zona. Siamo entrati nella fase finale di questa iniziativa alla quale stiamo lavorando con i nostri uffici e con Acea Ato 2 da molto tempo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati – Vorrei ricordare che si stanno attuando interventi attesi e necessari con un investimento di ben 4 milioni di euro. Ora, grazie alle ultime varianti, sarà riaperto il cantiere, riprenderanno gli scavi e saranno completati i lavori di riqualificazione di questa zona della nostra cittadina”.

Tidei ha voluto sottolineare anche «i grandi sforzi compiuti grazie al supporto di Acea Ato due per andare a fornire servizi moderni ad un quartiere di periferia per anni dimenticato dalle passate amministrazioni».

«Un agglomerato urbano - ha ricordato il sindaco Tidei - composto da tante abitazioni e villette che però fino ad oggi erano costrette a smaltire le acque reflue attraverso canali e obsolete inquinanti fosse biologiche”.

Nel rassicurare gli abitanti sulla ripesa dei lavori, il sindaco Pietro Tidei ha voluto inoltre ringraziare l’Acea per l’importantissima e onerosa opera pubblica che si accinge a realizzare proprio a Santa Marinella.

“Siamo grati all’azienda perché ha deciso di investire sullo sviluppo della città, dando una risposta concreta alle nostre pressanti richieste e di prevedere interventi così ingenti sul territorio. Stiamo parlando, infatti di cifre davvero considerevoli necessarie per realizzare un nuovo collettore fognario che sarà realizzato proprio lungo via della Perazzeta e che raccoglierà le acque delle traverse interne del quartiere grazie ad una nuova rete idrica che di fatto andrà ad interessare tutte le strade maggiormente urbanizzate I lavori interesseranno tutte le traverse interne di via della Perazzeta, per l’esattezza, per realizzare i conseguenti allacci in fogna sono coinvolte via Stella Polare, via Andromeda, via Antares, via Orione via delle Pleiadi, via dell’Orsa Minore e via dell’Orsa Maggiore. Ovviamente si sta predisponendo anche un ulteriore intervento, poiché al termine degli scavi è stato previsto anche un rifacimento della pavimentazione e asfaltature che come è negli auspici del sindaco porterà ad una migliore viabilità e vivibilità dell’ intero quartiere».

