SANTA MARINELLA – Un percorso di accompagnamento personalizzato, in grado di rafforzare e favorire l’inclusione sociale ed economica delle persone e delle famiglie che vivono momenti di disagio. E’ il progetto “Ricomincio da Tre, Territorio Relazione Esperienza”, presentato mercoledì mattina durante la conferenza che si è tenuta a Santa Marinella presso l’aula consiliare di via Cicerone .

All’incontro hanno partecipato il sindaco Pietro Tidei, l’assessore ai Servizi sociali Pierluigi D’Emilio, il responsabile area Tirreno Adriatica Affari Istituzionali di Enel Rosario Marzullo e il direttore generale di Raggio di Luce Ets Marco Agostini. Presenti per l'amministrazione comunale anche i consiglieri Caterina Frezza e Alessio Rosa.

“Verrà attivato uno sportello sociale – ha spiegato il sindaco Tidei - che sarà attivo per i prossimi 12 mesi, per supportare persone e famiglie in difficoltà sul nostro territorio. Ringraziamo Enel Cuore onlus, che ha scelto di sostenere questo importante percorso di sostegno alla comunità e con cui il nostro Comune ha in seno altri progetti di inclusione e solidarietà”.

Il responsabile di Enel Rosario Marzullo ha sottolineato come “il progetto sia perfettamente in linea con i valori promossi da Enel e condivisi con la cooperativa che cura il progetto Raggio di Luce, una realtà con una solida esperienza nella gestione di progetti e sportelli sociali multidisciplinari”.

“Un’iniziativa che per come è stata ideata è un unicum in Italia - ha affermato l’assessore D’Emilio - Verrà infatti attivata anche un’applicazione che grazie all’intelligenza artificiale consentirà un accesso agevolato ai servizi messi a disposizione dalla rete e dalle istituzioni. Nella nostra città esistono situazioni che necessitano di tutela e supporto, di azioni mirate che una rete sociale può offrire ad esempio tramite consulenze legali, ascolto psicologico, offerte formative e occupazionali”, ha spiegato D’Emilio.

L’avvio del programma e l’apertura dello sportello sono previsti per la metà di giugno e avranno una durata di un anno, nel corso del quale l’andamento sarà costantemente monitorato e rimodulato secondo le esigenze che si presenteranno.

©riproduzione riservata