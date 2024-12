SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale, con una determina, ha dato incarico legale all’avvocato Roberto Maria Izzo, per rappresentarla a difesa, nel giudizio in appello, proposto innanzi al Consiglio di Stato, dalla società di cui sono titolari i fratelli Quartieri, per la riforma della sentenza emessa dal Tar del Lazio, per l’abbattimento di alcune strutture abusive del noto ristorante L’Isola del Pescatore. Alcuni mesi fa, infatti, il Tar del Lazio ha dichiarato legittimo, il provvedimento comunale di demolizione delle strutture abusive che erano state realizzate in passato presso il ristorante di cui sono proprietari i fratelli Quartieri, situato a Santa Severa. “Nello specifico – dicevano dal Comune – i giudici amministrativi, con sentenza numero 11.837 del 13 luglio del 2023, ha rigettato tutti i ricorsi proposti dalla società proprietaria del noto ristorante, nei confronti degli atti di demolizione emessi correttamente dall’amministrazione comunale a seguito di legittimi controlli. Si conclude quindi nel peggiore dei modi, per i gestori della nota struttura turistica e di ristorazione, il lungo contenzioso che era nato tra il Comune di Santa Marinella e la società, che aveva, tra le altre cose, impugnato rispettivamente e nell’ordine i provvedimenti comunali di rigetto di una Scia di ripristino, opponendosi di seguito anche alla sanzione amministrativa emessa per non aver ottemperato all’ingiunzione di demolizione. Il Tar del Lazio, ha riunito e esaminato tutti i provvedimenti impugnati in un’unica sentenza, che ha visto soccombere i ricorrenti che, in sintesi, hanno perso tutti i ricorsi proposti contro, come detto in premessa, gli atti emessi dal Comune. I giudici amministrativi, infine, hanno condannato i ricorrenti a sostenere tutte le spese processuali che non graveranno, pertanto, sulle casse comunali”.

