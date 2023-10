SANTA MARINELLA - Voleva attraversare un pontile sul lungomare Marconi, a Santa Marinella, per andare a pescare, ma è precipitato nella spiaggia sottostante. Incidente ieri pomeriggio sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti: un giovane pescatore di Santa Marinella è rimasto gravemente ferito a seguito della rovinosa caduta, avvenuta per cause al vaglio dei carabinieri e della Polizia locale, subito intervenuti sul posto.

Necessario, per le operazioni di recupero e stabilizzazione del pescatore, anche l’intervento dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia che hanno provveduto a caricare il pescatore su una barella spinale e una barella toboga e poi con tecniche saf, speleo-alpino-fluviali, con l’ausilio di corde, lo hanno sollevato fino al livello stradale.

Immediato l’arrivo anche dei sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il pescatore ha riportato infatti gravi lesioni e per questo è stato trasferito in eliambulanza presso l’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso.

