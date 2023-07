SANTA MARINELLA – “Scambia un libro, aiuta il canile”. Questo il messaggio lanciato da Marco Mollembeck Pisanti, che invita i cittadini ad aderire all’iniziativa “Un libro sotto l’ombrellone gratis a portata di mano”, per aiutare cani e gatti allo stato brado. “Per chi si trovasse a passare da Valdambrini, nei pressi dei locali ASL – dice Pisanti - il CAF al numero civico 25, mette a disposizione un servizio di book sharing, attivo da anni, che consente di lasciare libri non più utilizzati e prenderne altri da leggere. Il servizio è attivo da diverso tempo, ma adesso c’è un motivo in più per scambiare i libri, cioè aiutare i nostri amici a quattro zampe. Infatti, su mia iniziativa, lo scambio si potrà tradurre in pappe, coperte ed ogni materiale utile per facilitare la vita ai piccoli amici. Non c’è limite al cambio o al conferimento di libri, nè accortezze particolari verso il servizio di book sharing, solo tanta voglia di leggere che permetterà agli ospiti del canile di trascorrere il prossimo autunno pronti ad affrontare il freddo. Ci sono letture preferite o libri particolarmente richiesti? Non pare ci siano argomenti o libri privilegiati, ma di certo gatti e cani ringrazieranno. Così, d’ora in avanti, quando acquisteremo un libro, penseremo non solo ad arricchire la nostra cultura e la nostra anima, ma aiuteremo chi non legge ma scodinzola o fa le fusa. I giorni utili per questa iniziativa sono dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30, in attesa di settembre che sarà il mese dell’ennesima iniziativa a favore dei piccoli amici pelosi”.